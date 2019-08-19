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Другие новости 19.08.2019

От ретро автомобилей до мотофристайла: в Новокузнецке прошёл фестиваль «Дороги Кузбасса»

От ретро автомобилей до мотофристайла: в Новокузнецке прошёл фестиваль «Дороги Кузбасса»

Мероприятие приурочено к открытию автобана Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. Все гости познакомились с субкультурой «свободных гонщиков». Кстати, глава региона Сергей Цивилев тоже проехал весь путь от Кемерово до Новокузнецка на мотоцикле.

Движение колонны возглавляют ретроавтомобили. Их богатство — их года. Никто не требует от них крутых манёвров. А вот к двухколёсному транспорту другие требования. Зрители ждут экшен.

Мотофристайл — это вид спорта. В его основе лежат акробатические элементы, которые выполняют во время прыжков с трамплина. Все эти стойки, сальто и повороты очень опасны. Зато трюки вызывают неподдельный восторг у зрителей. И пока они оценивают мастерство райдеров, гости фестиваля знакомятся с другой стороной жизни российского байкерского движения. Лидер клуба «Ночные волки» — Александр Залдастанов, известный как «Хирург», привёз в город свой фильм под названием «Русский реактор».

Однако главное шоу — под открытым небом. Его участником мог стать каждый, даже тот, кто пришел сюда на своих двоих. Байкеры с большой охотой предоставляли своих железных коней для фотосъемки. Да и сами становились героями фотографий, которыми наполнены сейчас социальные сети.

Ещё одна неотъемлемая часть жизни байкера, помимо дорог и свободы — это музыка. И она подстать их образу жизни: яркая, скоростная и драйвовая. На фестивале выступили кузбасские музыканты и специальные гости — рок-группы из Новосибирска и Москвы.

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