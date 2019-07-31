Совет народных депутатов поддержал предложенные губернатором Кузбасса законодательные инициативы

На заседании 16 сессии Совета народных депутатов Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с законодательными инициативами об урегулировании незаконной деятельности «черных копателей» и ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

Губернатор напомнил, что предоставление недр в пользование в подавляющем большинстве случаев оформляется лицензией, а «черные копатели» добывают полезные ископаемые самовольно, без лицензии – незаконным путем. В результате такая деятельность наносит экономический ущерб, причиняет вред окружающей среде, это угрожает жизни и здоровью людей. На сегодняшний день нет эффективного правового механизма привлечения нарушителей к ответственности. В Кузбассе за последние 5 лет уголовной ответственности избежали более 40 «черных копателей».

Сергей Цивилев предложил выйти Сергей Цивилев предложил выйти с законодательной инициативой:

о внесении изменений в УК РФ и установлении уголовной ответственности за самовольную добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод,

о дополнении Кодекса РФ об административных правонарушениях новым составом правонарушения – «самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод».

Законопроект был поддержан большинством голосов депутатского корпуса. Впереди — согласование и получение официального отзыва в Правительстве Российской Федерации, Верховном суде Российской Федерации, Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Также Сергей Цивилев выступил с предложением внести изменения в статью 16 ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В Кузбассе уже действует областной Закон о запрете продажи алкоголя в розницу (в том числе пива в торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах, площадью менее 50 кв. метров – для городских населенных пунктов и менее 25 кв. метров – для сельских населенных пунктов). Но многие предприниматели перепрофилируют свою деятельность из магазинов в организации общественного питания. На эти объекты закон не распространяется.

Предлагаемые в Федеральный закон поправки предоставят органам государственной власти субъектов Российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в тех организациях, которые оказывают услуги по общественному питанию и расположены в многоквартирных домах.

Инициатива также поддержана большинством голосов. В ближайшее время данный законопроект будет направлен на согласование в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Напомним, ранее к губернатору с предложением по ужесточению законодательства в сфере оборота алкоголя обратился Совет старейшин при губернаторе, их поддержали молодежный парламент при Совете народных депутатов Кемеровской области и Общественная палата. Сергей Цивилев дал также поручение проработать вопрос внесения изменений в законодательство Кемеровской области в части установления дополнительного запрета на розничную продажу пива и пивных напитков в розлив в организациях торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах, без учета площадей торговых объектов.

«Считаю, что эти изменения будут работать на снижение потребления алкоголя, в частности пива, снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. А значит сделают жизнь кузбассовцев комфортнее и безопаснее», — пояснил Сергей Цивилев.