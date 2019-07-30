Соревнования по пейнтболу собрали в Калтане участников со всей области

Выявить сильнейших в этой экстремальной забаве собрались 14 команд из разных городов: Калтана, Новокузнецка, Белова, Мысков, Прокопьевска, Междуреченска, Новосибирска и Абакана. Участники нацелены на продолжительную и упорную битву. Некоторые считают, что пейнтбол — активный вид отдыха. Другие же утверждают, что это — военно-прикладной технический спорт. Однако, в любом случае здесь побеждает именно грамотная командная работа.

Суть игры в пейнтбол заключается в маркировании противника краской. Игра идет на время — 5-7 минут. Задача — захватить флаг противника и уберечь свой. Экипировка участников несложная. Достаточно облачиться в защитный костюм и надеть маску. Здесь все, как на настоящем поле боя — у каждой команды капитан, собственная тактика, и серьезный боевой настрой. На профессиональном уровне в пейнтбол играют в основном мужчины. Женщины из-за возможных травм избегают такие виды спорта. Но в Калтане за победу поборолась и одна девушка.

Конечно, участники с соседних городов прибыли не одни. Кто-то привез всю семью. Другие приехали с друзьями. Группа поддержки у каждой команды собралась серьезная. Поэтому и соревнования проходили живо и интересно. По итогам долгой и упорной борьбы в первом дивизионе три призовых места у команд Новокузнецка. Во втором дивизионе 3 место заняла команда хозяев «Энергетик», 2 место также у сборной Калтана «Формула».

Победители второго этапа «Кубка Кузбасса 2019» определены, но расслабляться не стоит. Финал соревнований состоится уже в сентябре в Новокузнецке.