Остановить пивную зависимость и незаконную добычу ископаемых

В Кузбассе проходит 16 сессия областного Совета народных депутатов.

На повестке дня — 64 вопроса, в том числе два проекта федеральных законов. Один касается незаконной добычи ископаемых. На территории области уже были зафиксированы подобные случаи добычи угля и золота.

— С предприятиями, которые занимаются законной добычей и действуют на основании лицензии, мы можем разговаривать. У них есть ответственность, мы можем приостановить их деятельность или лишить лицензии в случае нарушения. А предприятия, которые занимаются незаконной добычей, мы можем только поймать. Чтобы их привлечь к ответственности нужен федеральный закон, — заявил Сергей Цивилев.

В случае принятия закона нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 6 лет.

Второй проект касается розничной продажи пива. Напомним, в Кузбассе в феврале этого года вступил в силу закон об ограничении продажи пива. Тем не менее, владельцы пивных точек начали обходить закон: покупать дополнительную площадь, или организовывать точки общепита, на действия которых не распространяется региональное законодательство.

— Мы вышли с законодательной инициативой, чтобы на федеральном уровне были внесены запреты: запретить продавать в многоквартирных домах пиво на разлив в точках общепита, — сообщил губернатор.