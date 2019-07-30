«Летние забавы». В минувшие выходные состоялся ежегодный корпоративный конкурс кемеровского АО «Азот»

Свыше 600 человек приняли участие в спортивных и творческих состязаниях.

Начиная с 1965 года база отдыха «Березово» каждый год принимает сотрудников кемеровского «Азота», являясь неформальным центром корпоративного духа. Из последних традиций — спортивные состязания с обязательной творческой составляющей, которые пользуются популярностью у работников предприятия.

Каждая из 25 команд к творческому этапу подготовилась основательно: от названия и общей концепции до внешнего вида.

На первом этапе — «визитка» команды. Ограничений для творчества нет. Театрализованные представления, танцы, элементы КВНа и песни. Все те моменты, которые раскрывают коллег по работе с новой, неизвестной стороны.

9 этапов спортивных состязаний проверили участников на скорость, меткость, силу, выносливость и готовность к взаимовыручке. Болельщики, как могли, поддерживали представителей команд на каждом соревновательном пункте. Участники «с опытом» знают: ключ к успеху — подготовка.

А для детей на празднике спорта была подготовлена не менее подвижная программа. Аниматоры веселии ребят пока родители боролись за статус победителя. Лучших выбрало компетентное жюри. Однако, все без исключения, помимо призов, увезут с собой заряд бодрости и позитива, которого хватит ровно на год. До «Летних забав-2020».