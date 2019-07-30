Информационная картина дня — в рубрике «Это обсуждают»

1.Вечером 29 июля в Кировском районе Кемерова общественный транспорт подвергся обстрелу. Как сообщили в Кемеровской электротранспортной компании, никто из пассажиров не пострадал. Инцидент произошёл в 22:40 в районе остановки «3-й Особый». Трамвай в тот момент выполнял последний рейс из Кировского района. В результате стрельбы оказались повреждены несколько стёкол. Предположительно, злоумышленники стреляли из пневматического пистолета. Детали произошедшего установят правоохранительные органы.

2.В Ленинске-Кузнецком загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар произошел ночью 30 июля. 15 человек едва не погибли во время происшествия. Спасли их и еще 20 человек эвакуировали по лестничным маршам прибывшие на место сотрудники МЧС. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

3.Осторожно! Медведи! По трассе под Междуреченском в районе поселка Чульжан водителем автобуса был замечен медведь. Ролик с сибирским животным уже опубликовали в Интернете. На кадрах записи видно, что зверь пробежал по дороге, потом свернул перед легковушкой и скрылся.

4.В ближайшие дни торговый центр «Я» в Кемерове возобновит свою работу. Эксперты повторно обследовали помещения закрытого комплекса и пришли к выводу, что посетителям здесь ничто не угрожает. Все недостатки, касавшиеся работы системы оповещения в здании, а также состояния эвакуационных выходов были исправлены. Сейчас владельцы магазина и арендаторы обговаривают сроки открытия.

5.Август в регионе начнется с аномально высоких температур. 2 августа, согласно народному календарю — Ильин день, после которого купаться нельзя. Однако, в этом году можно смело делать исключение. По словам синоптиков, столбики термометров местами постепенно поднимутся до 38 градусов выше ноля.