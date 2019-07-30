В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» ждут волонтеров для проведения археологических раскопок

Они уже начались на Казарменном валу, где прошлой осенью образовался провал. А археологи в свою очередь, опираясь на опыт, ждут интересные находки.

Отчетливо видны клейма мастеров, делавших кирпичи для строительства Кузнецкой крепости. Часть фундамента и самое начало кладки стены были скрыты земляным холмом. Причиной начавшихся раскопок стал провал, образовавшийся в сентябре прошлого года на Казарменном валу.

Мероприятия стартовали этим летом, когда было получено разрешение начать работы на объекте федерального значения. Первый раскоп открыл следы рукотворных разрушений. Часть стены лежит дальше фундамента. Свидетельство того, что во второй половине 19 века, когда нужда в крепостных сооружениях отпала, они были проданы «на слом».

Рядом с этим раскопом нужно заложить еще один — там, где появился провал. И тщательно, по сантиметру, открывать то, что скрыли от наших глаз земля и время.

Почувствовать себя археологом-любителем может каждый. На «Кузнецкой крепости» ждут волонтеров для проведения раскопок. Специальных навыков здесь не требуется. Было бы желание, подходящая одежда и вода для питья. Инструментом обеспечат, всё расскажут и покажут. Процесс не сложный, но очень занимательный.