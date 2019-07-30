Пятикратная

Триумф Александры Сабитовой.

В Москве встречали представителей сборной России, которые вернулись с Европейского юношеского фестиваля. Турнир проходил в Баку. В столице Азербайджана 15-летняя пловчиха из Новокузнецка завоевала пять золотых и одну серебряную медали.

На дистанции 100 метров вольным стилем у представительницы Кузбасса рекорд – 55,58 секунды. На «сотке» баттерфляем она дважды обновила высшее достижение олимпийских фестивалей – 59,31 (полуфинал) и 59,07 секунды (финал). А участие в двух эстафетах (вольным стилем и комбинированной) завершилось двумя золотыми медалями. Пятое золото Сабитова добыла в смешанной комбинированной эстафете.

Всего на турнире в Баку приняло участие более 3000 спортсменов из 50 стран. В негласном командном зачёте у России первое место: 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая медаль.

Во время встречи делегации президент ОКР Станислав Поздняков отметил:

—За дни фестиваля вы стали самой настоящей семьей. Неделя в Баку была очень успешной. Перевес груза на рейсе, связанный с большим количеством медалей, как я и обещал, будет оплачен Олимпийским комитетом России. Для многих из вас это первые олимпийские награды. Надеюсь, они станут хорошей стартовой площадкой. Поверьте, Олимпийские игры находятся на расстоянии вытянутой руки. Не успеете оглянуться, как уже будете представлять взрослую Команду России.

– Очень рада вернуться домой с победой, — сказала в ответном слове Александра Сабитова. — Спасибо тренерам, массажистам, врачам, Олимпийскому комитету России и всем, кто поддерживал нас на протяжении этой незабываемой недели.

Как сообщает пресс-служба ОКР, фестиваль в Баку стал для команды России самым успешным по количеству завоеванных медалей. Наши спортсмены 66 раз поднимались на пьедестал почета. Из 108 спортсменов, состязавшихся на берегах Каспийского моря, призерами и победителями XV ЕЮОФ стали 79 ребят и девчонок из 36 регионов России.