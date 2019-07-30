Комплексное развитие кузбасского села обсудил глава региона с аграриями на встрече в Яйском районе

Каждый гектар кузбасских сельхозземель — стратегический запас. Эта мысль стала ключевой на встрече губернатора Сергея Цивилева с областными аграриями. Важно не только сохранить плодородные земли региона, но и приумножить урожай, которые они могут давать. Глава области поставил перед участниками встречи ряд стратегических задач. Прежде всего, нужно активнее выходить на экспорт, учитывая мировой спрос на сельскохозяйственные культуры. Так, в прошлом году в Кузбасс поступило 278 миллионов долларов. К 2024 году эта сумма должна вырасти до 511 миллионов долларов в год. И вторая задача — обеспечение продовольствием жителей Кузбасса.

Также среди задач — ежегодное повышение валового объема продукции растениеводства на 10-15%. Для этого нужно повышать площади посевов и урожайность культур. Важное условие – обновление парка сельскохозяйственной техники. Сергей Цивилев обсудил с кузбасскими аграриями проблемы, с которыми сталкивается агропромышленный комплекс. Среди них — обновление техники и кадровый голод.

В ходе рабочей поездки Сергей Цивилев встретился с жителями Яйского района, побывал в местном супермаркете. Так, на продуктовых полках представлены товары местных производителей, но в небольшом количестве.

Еще одна задача, поставленная губернатором — на всей местной продукции должна быть метка: «Сделано в Кузбассе». Чтобы и жители области, и потребители во всем мире знали, что такое — сибирское качество.