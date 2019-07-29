Регбийный клуб «Металлург» провел очередной матч в чемпионате российской премьер-лиги

На своем поле подопечные Вячеслава Шалунова принимали «Булаву» из Таганрога.

Перед матчем новокузнечане были явными фаворитами, несмотря на то, что команды в таблице располагались рядом — южане без набранных очков на последнем месте, наша команда с четырьмя баллами на строчку выше. Причем эти очки «Металлург» набрал в первом круге именно в поединке с «Булавой» в Таганроге. С тех пор прошло два месяца, но ни южане, ни сибиряки больше разжиться очками не смогли. И надеялись пополнить баланс в очной встрече друг с другом.

Хозяева открыли счет уже в самом начале ударом со штрафного. Отличился южноафриканский легионер Эдуард Уэсселс. Но вскоре гости таким же способом счет сравняли. Новокузнечане атаковали больше и несколько раз подбирались вплотную к «зачетке» соперников. Но в последний момент наши игроки теряли мяч, сводя на нет все усилия. На последних минутах противники по разу попробовали забить дроп-гол и вырвать победу, но все безуспешно. В итоге: ничья 6:6.

Команды заработали по два балла, что на их положение в турнирной таблице никак не повлияло. Следующий матч в чемпионате «Металлург» проведет 23 августа. В Новокузнецк прибудет «Локомотив» из Пензы. А ранее наша дружина примет участие в третьем и четвертом туре чемпионата страны по регби-7, которые состоятся в Пензе и Красноярске соответственно 10-11 и 16-17 августа. После двух туров «Металлург» занимает 9-е место из 12 коллективов.