В Кузбассе состоялся первый Фестиваль водных видов спорта на большой воде

Принимал участников мероприятия Белово.

«Нас много, и мы в тельняшках», — могли сказать о себе без малого триста участников и многочисленные зрители грандиозного праздника. Его посвятили не только Дню военно-морского флота, но и пропаганде здорового образа жизни. А то, что условия для этого есть на нашем рукотворном море, знают сегодня многие.

На первом фестивале соревновались мальчишки и девчонки с 6 лет и старше, которые уверенно управляли лодками, маневрировали. А также взрослые, гоняющие на аквабайках и скутерах.

Участники массового заплыва на полтора километра по открытой воде совершали свои подвиги, поборовшись за первенство и солидный призовой фонд. У мужчин победил юргинец Данил Дунчев. А для женщин преодоление такого расстояния — уже подвиг. Первой была на финише Маргарита Карташева из Новосибирска. В соревнованиях по пляжному волейболу отличились кемеровчане. А для детей и участников фестиваля подарками стали игры на свежем воздухе и концерт, который проходил параллельно с состязаниями.

Первый фестиваль доказал, интерес к водным видам спорта и пляжному активному отдыху у нас огромен и это нужно всячески поддерживать, сделав его межрегиональным и ежегодным.