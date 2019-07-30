Сергей Цивилев посетил с рабочей поездкой Яйский район

На встрече с жителями также присутствовал заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов. На совещании обсуждались вопросы развития сельского хозяйства.

Так, в прошлом году Кузбасс поставил на экспорт продукцию стоимостью 271 млн долларов. К 2024 году стоит задача — предоставить продукты на сумму 511 млн долларов.

Также со следующего года начинает действовать федеральная программа развития сельских территорий. По ней, людям, проживающим на селе, будет доступна ипотека под 3% годовых. Кроме того, областные власти рассмотрят дополнительные компенсации процентной ставки для жителей сельских территорий.