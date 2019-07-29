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Ещё один стрит-арт объект появится в областной столице

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Портрет Ивана Черняховского дважды героя Советского союза решили разместить на фасаде дома, который расположен на улице, названной в его честь. Это был самый молодой генерал из командующих фронтами Великой Победы. Под его руководством было взято три из шести захваченных фашистами столиц Союзных республик.  Совсем недавно в южном районе Кемерова, по инициативе местных жителей, на одном из зданий был нарисован портрет Веры Волошиной – кемеровчанки, разведчицы в годы Великой Отечественной войны, погибшей во вражеском плену.

 

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