Ещё один стрит-арт объект появится в областной столице

Портрет Ивана Черняховского дважды героя Советского союза решили разместить на фасаде дома, который расположен на улице, названной в его честь. Это был самый молодой генерал из командующих фронтами Великой Победы. Под его руководством было взято три из шести захваченных фашистами столиц Союзных республик. Совсем недавно в южном районе Кемерова, по инициативе местных жителей, на одном из зданий был нарисован портрет Веры Волошиной – кемеровчанки, разведчицы в годы Великой Отечественной войны, погибшей во вражеском плену.