Превысив все допустимые нормы

Новокузнецкий «Металлург» и «Булава» и Таганрога разошлись миром.

Команды встречались в рамках 8 тура российской Премьер лиги. На протяжении всего матча игровой инициативой владели хозяева поля. Новокузнечане имели, казалось бы, 100% шансы для набора очков, но в зачётной зоне соперника у подопечных Шалунова мало что получалось.

«Особенно показательна середина второго тайма, когда мы долго находились в 22-х соперника и какие-то сантиметры не смогли донести мяч до зачетной зоны соперников, — рассказал и.о. главного тренера «Металлурга» Вячеслав Шалунов. — Нужно было забивать штрафной во втором тайме, может быть еще заработать один штрафной, создать запас очков и, опираясь на него, дальше пытаться реализовывать какие-то моменты. Но, к сожалению, команда приняла другое решение, продолжала играть на руках и, в итоге, мы пришли к тому, что нам забили штрафной и получился ничейный результат».

При этом равный результат полностью устроил соперника. Вячеслав Грачёв, наставник «Булавы», согласившись с тем, что к победе ближе был «Металлург», всё же поздравил свою команду.

«Иногда в жизни достаточно одного позитивного момента, чтобы начать расти. Если постоянно в тебя тыкают и говорят, что ты плохой, то ты становишься плохим, а если с этого момента им начать говорить, что они хорошие, то может быть, они сделают еще пару позитивных шагов. Как вы знаете, в регби ничего быстро не происходит, игроки не помидоры – к осени не поспеют. Однозначно, впереди нам предстоит большая работа, но то, что они становятся серьезнее это уже видно».

Команды замыкают турнирную таблицу Премьер лиги. «Булава» в этом сезоне – аутсайдер чемпионата. Не может оторваться от края и «Металлург», разместившись с одной победой на 7 строчке.

«Таким результатом мы однозначно недовольны. В первую очередь недовольны игрой команды и огромным количеством потерь. У нас количество потерь превышало все допустимые нормы. Мяч теряла и группа форвардов, и линия трехчетвертных. Огромные вопросы в конце игры вызывает работа в назначаемой схватке. В начале игры мы в этом компоненте доминировали, но после замен у нас и у соперников «Булава» в схватке начала играть сильнее», — подводит итог встречи Вячеслав Шалунов.

6:6. Все очки набраны штрафными ударами. 23 августа, на своём поле, «Металлург» примет столичный «Локомотив».