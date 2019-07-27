Без Подлесных, но с Полетаевым

Туомас Саммелвуо определился с составом на игру.

В августе начнётся олимпийский отборочный раунд. Матчи группы под литерой «Е» пройдут в Санкт-Петербурге с 9 по 11 число. Путёвку оспорят национальные команды России, Ирана, Мексики и Кубы.

Накануне стал известен окончательный состав российской команды. В неё вошло два представителя кемеровского «Кузбасса». Виктор Полетаев и Игорь Кобзарь в мае примерили на себя титул чемпиона российской суперлиги, а недавно золотые медали розыгрыша кубка Наций. При этом не попал в окончательную заявку Ярослав Подлесных, выступавший в первой обойме на играх в Чикаго (США).

Усилится сборная и олимпийскими чемпионами. К турниру в Санкт-Петербурге готовятся Максим Михайлов, Александр Бутько и Дмитрий Мусэрский.

Итоговый состав сборной России на олимпийский отбор:

связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь

диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев

блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев

доигровщики: Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Егор Клюка, Антон Сёмышев

либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк