Под российским флагом

Олимпийский комитет России получил приглашение на игры в Токио.

Официальное приглашение, подписанное Томасом Бахом, в адрес ОКР поступило на днях.

«Таким образом, сообщается на официально сайте организации, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться».

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.