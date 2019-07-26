Сегодня в России отмечается День парашютиста

Еще век назад парящие над землей люди встречались только в сказках. А сегодня подняться в небо может любой желающий.

О полетах на накрахмаленных полотнах задумался еще Леонардо Да Винчи в далеком 15 веке. Но настоящий первый шаг в пустоту с высоты нескольких сотен метров в России сделал штабс-капитан Соколов, нарочно выпрыгнувший из аэростата. Это было в 1917 г. А 26 июля 1930 года на воронежском аэродроме начались первые прыжки военных летчиков.

С тех пор прошло 89 лет. Изменилась экипировка, тренировки, улучшилась техническая база. А вот суть та же — секунды в свободном полете, адреналин и желание снова подняться в небо.

27 лет в парашютном спорте и 10 тысяч прыжков. Вадим Ниязов о полётах в небо задумался еще в школе, когда в класс пришел инструктор из местного кружка. Групповая акробатика, классический парашютизм на точность приземления. Именно в этих дисциплинах Вадим имеет награды всероссийского и мирового уровня. Небо для него — самая привычная после земли стихия.

Однажды мечта сбылась у Тамары Николаевны из Уфы. Любовь к парашютам у нее появилась в 22 года. За спиной — 175 прыжков. Подняться в небо она решила спустя полвека. Правда, теперь в тандеме с инструктором.

Прыгнуть с парашютом любой желающий может с 14 лет, а вот верхней границы возраста нет. Пока позволяет здоровье. Кстати, это могут сделать даже те, кто боится высоты. Стоя на земле. В очках виртуальной реальности.

На сегодняшний день парашютный спорт доступен для каждого. Парить над землей — мечта, которая может стать реальностью.