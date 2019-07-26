Информационная картина дня — в рубрике «Это обсуждают»

1.В Калтане прошла вторая волна эстафеты памяти «Дважды победители». Вспомнили тех, кто отчаянно сражался на фронтах за мирное небо, кто вернулся с войны победителем и продолжил жить и трудиться в родном краю. У дома по улице 60 лет Октября состоялось торжественное открытие памятной доски с именами земляков, которые именно здесь завершили свой жизненный путь.

2.Не забывают о героях и в Междуреченске. Здесь, в детском лагере, для ребят прошел урок мужества, посвященный годовщине Курской битвы. О легендах вооружения – «катюше», танке Т-34 и о том, как это было рассказали работники музея воинской славы. К мероприятию подготовились и сами дети.

3.А в Мысках продолжают бороться с бродячим скотом. Коровы вальяжно гуляют по улицам города. Мешают как водителям, так и пешеходам. Пугают детей, топчут клумбы, ломают молодые деревья. Собственников животных просят быть ответственными и пасти скотину только в специально отведённых местах.

4.В Ленинске-Кузнецком произошел пожар в многоквартирном доме. К месту происшествия были направлены три отделения — 12 пожарных. Из задымлённой квартиры удалось спасти человека. В ликвидации возгорания и спасательной операции были задействованы звенья газодымозащитной службы.