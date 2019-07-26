Конкурс операторов машинного доения прошёл в Крапивинском районе

Лучшие представители профессии отвечали на теоретические вопросы и демонстрировали практические навыки.

15 дояров с разных районов Кузбасса. Это уже 27 конкурс. Проводится раз в два года. Победитель защищает честь региона на Всероссийском этапе. Ответственность большая. Ведь каждый раз кузбассовцы — в почетной тройке лидеров. И в этом году нельзя подвести родной край.

Животные тоже волнуются и нуждаются в поддержке. С утра не доены. Плюс еще такое количество незнакомых лиц вокруг. Настоящий стресс для коров. Поэтому доярам, чтобы победить конкурентов, требуется владеть индивидуальным подходом к «коллегам».

Один из конкурсантов – мужчина. Своим участием он разрушает стереотип, что доярами могут быть только женщины. На ферме работает уже более двух лет и о выборе своём не жалеет.

Самые опытные представители профессии подобны военным. Буквально с закрытыми глазами на скорость могут разобрать и собрать доильный аппарат. Еще легче им даются теоретические вопросы. Ну а к коровам они точно могут найти подход. С каждым годом надои в Кузбассе растут.

Лучшим оператором машинного доения Кузбасса стала Любовь Киргизова из Ленинск-Кузнецкого района. Она представит регион в Республике Башкортостан в августе. Ну а пока молоко отправляется на переработку. А Любовь — на подготовку к конкурсу.