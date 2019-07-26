В рамках региональной программы «Старшее поколение» кузбассовцы могут бесплатно пройти профессиональную переподготовку

Беловчанке Инге Гелазаришвили — 53 года. Сегодня у неё новая жизнь и новая работа. Долгое время она была бухгалтером и даже руководила небольшим предприятием, но фирма ликвидировалась, и Инга осталась без работы. В Центре занятости она узнала, что новую профессию можно получить бесплатно. Окончила курсы мастера маникюра и устроилась в салон красоты.

Трудности на прежнем месте работы и проблемы со здоровьем подтолкнули и другого жителя Белова — Александра Исаева к переменам. В свои 57 лет он снова пошёл учиться и получил профессию слесаря по ремонту электрооборудования.

Переобучение граждан старшего возраста ведётся во всех регионах страны в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». В Кузбассе новую профессию могут получить мужчины в возрасте от 56 лет и женщины от 51 года. При этом, не имеет значения, имеют ли они на момент переобучения постоянное место работы.

Обучение людей старшего возраста сегодня ведётся по более чем полусотне востребованным специальностям. А это значит, что кузбассовцы могут быть уверены, что с новой профессией без работы не останутся. Благодаря нацпроекту, по уровню своей квалификации они будут отвечать всем современным требованиям рынка труда, несмотря на возраст.