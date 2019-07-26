Некомфортная среда. Проблемы с благоустройством города выявлены в южной столице Кузбасса

В Новокузнецке к 1 августа подрядчики должны завершить ремонт дворов. Такая задача ставилась им изначально. Но, похоже, не все справятся. К некоторым компаниям ещё даже остались претензии по итогам работы, сделанной в прошлом году.

Наследие прошлогоднего ремонта дворов – не устраненные подрядчиками нарушения. Согласно гарантийным обязательствам, исправить их компании должны за свой счет, несмотря на занятость на благоустройстве территорий в этом году. На календаре уже конец июля, а 46 замечаний до сих пор не потеряли своей актуальности.

У одного из подрядчиков их было 18. Недоделки исправили лишь на одном адресе. Бросить все силы на устранение прошлогодних нарушений и ликвидировать их полностью подрядчик пообещал на следующей неделе. Кстати, эта компания — единственная, у которой в одном из дворов, подлежащих ремонту уже в этом году, работы еще даже не начинались.

Благоустроить этим летом должны 94 дворовые территории. Пока затяжные дожди закончились, надо поспешить с асфальтированием. И это при том, что простоев в работе и так хватает. Одного из шести подрядчиков в ходе обсуждения на рапорте даже решили дополнительно проверить на наличие заявленного в ходе отбора организаций квалифицированного инженерно-технического персонала и достаточного количества техники.

Между тем, и к управляющим компаниям тоже есть претензии – некоторые из них в этом году еще не перечислили деньги на счет комитета ЖКХ. Чиновники ведут с ними работу и параллельно приступают к планам на следующий год.

Жители 55 многоквартирных домов хотят обновить свои дворы уже в 2020-ом году. На следующей неделе специалисты намерены провести комиссионный осмотр этих территорий. А прием заявок на участие в программе стартует осенью.