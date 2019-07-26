Любовь Киргизова из Ленинск-Кузнецкого района стала лучшим дояром Кузбасса

Участие в конкурсе приняли 15 дояров с разных районов Кузбасса. Он прошел в 27-ой раз. Победитель защищает честь региона на Всероссийском этапе. Ответственность большая. Ведь каждый раз кузбассовцы — в почетной тройке лидеров. И в этом году нельзя подвести родной край. Самые опытные представители профессии, подобны военным. Буквально с закрытыми глазами на скорость могут разобрать и собрать доильный аппарат. Еще легче им даются теоретические вопросы. Ну, а к коровам, они точно могут найти подход. Об этом говорят и цифры. С каждым годом надои в Кузбассе растут.