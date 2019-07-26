Из пожара спасли человека

В Ленинске-Кузнецком в многоквартирном доме по проспекту Текстильщиков накануне вечером произошёл пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области: очаг возгорания был обнаружен в квартире на шестом этаже. В это время там находился её хозяин, сотрудники МЧС оперативно вывели его на свежий воздух. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. Эвакуация других жильцов дома не проводилась. От огня и дыма никто не пострадал.

В результате пожара обгорела мебель на площади 5 м². Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.