ДТП обошлось без жертв

Ситуацию прокомментировали в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.

ЧП произошло на территории горного отвода шахтоуправления «Карагайлинское». Провал образовался под весом проезжавшего углевоза. Грузовик перевозил горную породу массой примерно 25 тонн. Яма глубиной 8,5 метров стал следствием постепенного подмыва насыпной технологической дороги.

На место происшествия прибыли 2 отделения горноспасателей. Работники управления, которые находились рядом, помогли водителю выбраться из кабины. Врачи медицинской бригады экстренного реагирования осмотрели пострадавшего и оказали первую помощь. Водитель пережил стресс. От госпитализации он отказался.

В настоящее время грузовик из провала извлекли и приступили к восстановлению поврежденной технологической дороги.