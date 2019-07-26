В Кузбассе обучают новым профессиям людей старшего поколения

В Кузбассе ежегодно будут обучать новым профессиям около 1 тыс. людей предпенсионного возраста. Курсы бесплатные, программа действует в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В настоящий момент осваивать новые профессии начали уже около 200 человек.

Участниками программы могут стать мужчины в возрасте от 56 лет и женщины от 51 года. Переподготовку могут проходить безработные и трудоустроенные граждане.

В этом году в Кузбассе на профессиональное переобучение людей предпенсионного возраста будет направлено порядка 73 млн рублей, 69 млн из них – это средства федерального бюджета.

В перечне для переобучения более 50 специальностей, которые востребованы на рынке труда региона.