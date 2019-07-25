Картина дня в нашей традиционной рубрике «Это обсуждают»

1.В областной столице отследят большегрузы. На выездах из Кемерова установили пункты контроля. Все приборы прошли лицензирование и могут отслеживать движение транспорта, въезжающего на территорию города.

2.Пожарная тревога в детском лагере. В Междуреченске прошли плановые учения. По легенде, в одном из корпусов произошло возгорание. В здании остались воспитатель и ребёнок. Спасатели справились с чрезвычайной ситуацией в короткие сроки. И познакомили ребят со своей техникой и амуницией.

3.В Калтане проходит смотр-конкурс на лучшее благоустройство двора. В нем участвуют как жители многоквартирных домов, так и муниципальные учреждения. Территории становятся краше с каждым днем.

4.В Прокопьевске полным ходом ведется ремонт многоквартирных домов. Особое внимание — объекту на улице Оренбургская, 3а. Кровля пятиэтажки 88-го года постройки находилась в плохом состоянии. Жители постоянно жаловались на протечки в квартирах и подъездах. Поэтому к работам на крыше приступили раньше запланированного срока.

5.В Таштаголе появилась новая улица. Ее назвали в честь фронтовика и председателя Шалымского сельского поселения Сергея Дюкарева. Сейчас идет строительство технологической дороги. Длина новой улицы — 3 километра 200 метров. В этом году здесь начнётся строительство домов.

6.В Новокузнецке откроют памятник погибшим ОМОНовцам. Уже состоялась торжественная закладка камня будущего мемориала. Монумент посвящен 24 ОМОНовцам из южной столицы Кузбасса и Прокопьевска.