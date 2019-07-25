Новокузнецкие художники организовали проект межрегиональной художественной выставки «Форма»

На без малого паре квадратных метров всё смешалось. Сотни лет истории и десятки поколений. Здесь вообще многое можно рассмотреть. И так — с каждым. Эти работы зрители увидят впервые. Съёжившиеся чувства, или летящие к солнцу и спалённые дотла крылья новосибирский академик ещё никому не показывал. Слишком уж провокационно и смело. Совершенно неожиданно для критиков Вадим Ивашкин решил откровенничать с новокузнечанами.

Не готовы считывать символы, соберите алфавит. Каждая из 22 букв иврита воплотилась в отдельно взятом произведении искусства. Пока организаторы только готовят почву. Прикидывают, кто где будет лучше смотреться. В этих поисках за день «наматывают» по 20 километров. Из квартиры в квартиру. Так прозвали ниши. На одного художника здесь выделили одно пространство. По меркам таких массовых мероприятий — роскошное предложение.

Но некоторые готовы превратить отдельную жилплощадь в коммуналку. Омич Евгений Дорохов свои полотна разделил точно пополам. 50 процентов Байкала и 50 — неба.

Чтобы справиться со всем этим богатством, возможно, придётся просить помощи волонтёров. Мало всех расселить, нужно ещё и правильно всё подписать. Здесь требуется исключительная точность. А вот туманные намёки и рассуждения берут на себя художники. Что там за этой мглой в полотне или у нас за окном, давайте вообразим вместе.