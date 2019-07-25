Жители улицы Таллинская в областном центре пожаловались на проблемы с водоснабжением

Уже десять лет им обещают провести водопровод. Пока же людям приходится набирать воду из колодцев, а зимой — топить снег.

Небольшая лужица на дне колодца — весь запас воды. Расходуется быстро, а набираться может неделями. До родника пешком не добраться. Колонки поблизости тоже нет ни одной. Приходится прибегать к хитростям. Пошел дождь — бегом за ведрами. Чтобы ни одна капля впустую не пропала. А зимой, когда в колодцах лед, спасаются снегом.

Так жители улицы Таллинская живут уже десять лет. Вспоминают, раньше колодцы были полными. Да и вода была чистой. А потом она практически перестала туда поступать. Первый раз в администрацию обратились в 2009-ом. Ответили: денег нет, водопровод проведут в следующем году. И так из года в год. По оценке специалистов, ориентировочная стоимость работ — около 15 миллионов рублей.

На объект, по словам заместителя главы Кемерова Сергея Лысенко, зайдут в этом году. Мы будем следить за развитием ситуации.