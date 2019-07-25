Деревня Ивановка Беловского района преображается и становится привлекательным населенным пунктом для жизни

Деревня, которая прирастает жителями. Ивановка Беловского района — приятное исключение из общероссийской статистики. Люди отсюда не уезжают. В планах — новые дома, реконструкция школы, стадиона, прокладка новых инженерных сетей. В современной деревне должно быть комфортно жить, учиться и проводить досуг.

Выездной рабочий день. Администрация Беловского района отправляется в Ивановку. 15 минут от центра Белова и уже свежий воздух, тихая, размеренная деревенская жизнь. Многие горожане стараются хотя бы в свободное от работы время стать сельскими жителями. А почему бы и нет, если жизнь в современной дервене вполне комфортная. Недавно по региональной программе «100 детских площадок» в Ивановке открыли игровой комплекс. Малыши довольна. Мамы тоже ставят «пятёрку» за такие перемены.

А подарком к 1 сентября 2021 года — в год, когда Беловскому району исполнится 90, а Кузбассу 300 лет — должна стать полностью обновлённая ивановская общеобразовательная школа. Здесь планируют реализовать проект «Наша новая школа». Оценят старания взрослых больше 300 ребят из Ивановки и ещё шести сельских территорий. Школу будут расширять, капитально ремонтировать. Как новенький станет и спортивный зал. Реконструкция предстоит на стадионе, хоккейной коробке. Других спортивных площадках. Тем более, что в Ивановке есть своя сильная команда.

55 гектаров. Порядка 1000 новых строений. Так планирует подрастать деревня. Проект прокладки инженерных сетей подготовят к 2020 году, а в 2021 приступят к большой работе.