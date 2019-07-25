В ожоговом отделении Кемеровской горбольницы №2 появились две современных специализированных кровати

Они предназначены для эффективного и комфортного лечения ожогов. Новое медицинское оборудование уже успели оценить пациенты.

Знакомство с миром и первые травмы. 7-месячную Алину привлек вскипевший на кухне чайник. Итог — ожог 23% поверхности тела. Мама, Светлана Балесная, вместе с девочкой приехали в ожоговое отделение Кемеровской горбольницы. Малышку поместили на специальную кровать, и через некоторое время состояние маленькой пациентки значительно улучшилось.

Оборудование представляет собой ванну с сыпучим материалом. Стекломикрошарики под воздействует подогретого воздуха образуют кипящий слой. Таким образом, пациент лежит на воздушной подушке и на специальной фильтрующей простыне. Травмированная кожа почти не соприкасается с плотной поверхностью.

Толчком к приобретению оборудования послужил несчастный случай в феврале этого года. В деревне Мозжуха загорелся дом. Отец семейства спас 9-ых детей, сам получил ожог 50% тела. Пострадавшего навестил губернатор Сергей Цивилев.

На приобретение оборудования было направлено порядка 5 млн рублей из областного бюджета. Это не первые и далеко не последние денежные средства направленные на модернизацию медицины Кузбасса.