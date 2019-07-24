В культурно-выставочном центре «Вернисаж» Прокопьевска состоялось открытие коллективной выставки художников

Работе в мастерской они предпочитают написание картин под открытым небом. Смелая, в чём-то даже дерзкая экспрессия Петра Бордокина, нежные акварели Владимира Васильева, лирические пейзажи Виктора Самошкина. Авторы — три профессионала, которые работают в совершенно разной технике, ключевые фигуры в художественной жизни Сибири. А вот натурщик у них общий — природа.

Помимо любви к реалистической живописи, авторов объединяет дружба длиною в 40 лет. На торжественном открытии экспозиции случайных людей не было. Родственники, коллеги, друзья — те, кто прикипел душой к творчеству художников.

29 июля в Междуреченске художников-пленэристов объединит Региональный семинар-пленэр. По результатам, лучшие этюды расширят фонд областных передвижных выставок «Краски земли Кузнецкой» и «Таёжные мотивы».