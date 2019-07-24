Новокузнецкий автопутешественник поделился впечатлениями от нетипичного вида туризма

Пора отпусков в самом разгаре. Кто-то пакует чемоданы, а кто-то уже делится полученными впечатлениями. Среди вторых — новокузнечанин Денис Крюков. Его маршруты далеки от привычных многим туристических направлений.

Вот уже десятый год Денис Крюков путешествует исключительно на машине. Самая первая поездка была к Черному морю. В прошлом году на Ямале любовался северным сиянием, а этим летом наслаждался первозданной красотой монгольских пейзажей. Именно нетронутая природа и отсутствие туристов привлекли новокузнечанина, который трудностей в пути никогда не боится и всегда тщательно готовит свой внедорожник.

Такой уж народ — автопутешественники: ради внутреннего чувства свободы легко откажутся от внешнего комфорта. С собой Денис взял сына и друзей. Итого: пять человек в одной машине и всё необходимое на 13 суток поездки.

Желания посмотреть туристические достопримечательности родины Чингисхана не было. Страна вечно голубого неба манила именно пейзажами. Потому маршрут в 2 тысячи километров проложили по монгольским озерам. Самым большим в списке стало Хяргас Нуур.

Хотите испытать охватившие его чувства – не дайте вашему отпуску пройти бесследно. Ведь впечатления от путешествия — это, пожалуй, единственное, что никто и никогда не в силах у вас отнять.