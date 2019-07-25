В областной столице установят две противоожоговые кровати.

Металлическая ванна с сыпучим материалом, напоминающим песок. В ожоговом центре Кемеровской городской клинической больницы №2 по распоряжению губернатора Кузбасса приобрели современное медицинское оборудование.

Отделение пополнилось двумя высокотехнологичными флюидизирующими кроватями российского производства для лечения больных с обширными и глубокими ожогами, пролежнями, послеоперационными ранами и другими повреждениями кожных покровов. Стекломикрошарики под действием подающегося снизу подогретого воздуха, образуют так называемый «кипящий слой». В результате больной лежит на «воздушной подушке», отделенной от «кипящего слоя» специальной фильтрующей простыней. Они облегчают состояния пациентов и ускоряют процесс заживления пораженных тканей.

Ежегодно здесь спасают свыше 750 взрослых и детей со всего региона. Теперь таких кроватей в кемеровском ожоговом центре шесть. По словам врачей, это самое эффективное устройство для обожженных больных.

Специалистами ожогового центра сообщили Сергею Цивилеву, что в медицинском учреждении есть потребность обновления аппаратуры для осваивания современных методик лечения.

«В нашем промышленном регионе случаются ЧС, и реагировать приходится незамедлительно, применяя самые современные технологии. Поэтому мы приняли решение полностью доукомплектовать ожоговый центр необходимым оборудованием, закрыть потребности. Кроме того, на базе этого учреждения проходят обучение и наши студенты-медики. Ребята смогут обучаться сразу на современном российском оборудовании», — прокомментировал Сергей Цивилев.