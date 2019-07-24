Сергей Цивилев с рабочим визитом посетил Промышленновский район

По поручению губернатора, 214 единиц сельскохозяйственной техники оборудовано навигационной системой ГЛОНАСС. Оборудование контролирует посевные площади и состояние оборудования. Кроме того, в районе будет построен элеватор.

11 термороботов. В этом году все учреждения культуры Промышленновского района будут переведены на модульные котельные. Об этом сообщил глава района Денис Ильин губернатору Сергею Цивилеву в ходе традиционного объезда территорий. Кроме того, уже начато строительство нового коллектора. В некоторых образовательных учреждениях поменяют окна и крыши, обновят электропроводку, произведут косметический ремонт.

Также Сергей Цивилев посетил Заринскую среднюю общеобразовательную школу имени Аверина. К сентябрю здесь будут отремонтированы и полностью оборудованы классы по ОБЖ и информатике в рамках нацпроекта «Цифровая школа».

В ходе рабочей поездки губернатор встретился с детьми из Иркутской области, чьи семьи пострадали при наводнении. Пожарная безопасность, рукопашный бой и стрельба. Сегодня для отдыхающих прошли тактические учения. Сергей Цивилев предложил создать на базе Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС военно-патриотический центр круглогодичного действия «Авангард». Глава региона отметил, для центра необходимо модернизировать инфраструктуру базы. И поручил разработать проектно-сметную документацию по организации военно-патриотического центра.