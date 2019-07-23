В Новокузнецке развивается инфраструктура для уличной гимнастики

О, спорт, ты — жизнь! Далеко не каждый человек скажет, что эта фраза — про него. И тем не менее, лето, пожалуй, лучшее время, чтобы заняться физкультурой. Ведь именно в этот сезон проще всего обойтись без походов в спортивный зал и персональных тренеров. Многие новокузнечане это знают по себе.

Дружной компанией классно не просто отдыхать вместе, но и спортом заниматься. Если нет специальной программы тренировок, простейшие упражнения и друзья — тебе в помощь. А воркаут-площадка со множеством разноуровневых турников, брусьев и перекладин — своего рода спортзал на свежем воздухе. А потому, несмотря на близость парка аттракционов, она не пустует.

Площадка для воркаута в парке имени Гагарина — одна из самых популярных, но не единственная в Центральном районе Новокузнецка. Дополнительных приспособлений воркаут не требует. Уличная гимнастика — это, главным образом, тренировки с собственным весом. Но площадка притягивает сторонников самых разных видов спорта и просто тех, кому любопытно.

Если кто-то до сих пор не открыл для себя возможности подобных площадок, их завсегдатаи советуют не откладывать. Лето у нас короткое. Впрочем, занять себя можно в любое время года. И гуляющие рядом новокузнечанки с всесезонными скандинавскими палочками словно напоминают о том, что есть и другие, более щадящие нагрузки.