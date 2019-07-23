Информационная картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1.Режим «чёрного неба» ввели еще в двух городах Кузбасса. Предприятиям Новокузнецка и Прокопьевска рекомендовано сократить выбросы. Это связано с пожарами в Красноярском крае.

2.В Кемерове из-за сильного тумана не смог приземлиться один из утренних авиарейсов. Воздушный борт кружил над аэродромом полчаса. И улетел в Новосибирск.

3.В Междуреченске два подростка помогли выбраться из воды утопающему мальчику. Увидев, как пострадавший уходит в глубину реки, они, не раздумывая, поплыли на помощь. К счастью, беды удалось избежать. Ребенка спасли и передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

4.После гибели горняка суд частично приостановил работу шахты. Несчастный случай произошел на «Анжерской-Южной». После внеплановых проверок выяснилось — руководство не провело необходимых мер, чтобы подобные случаи не повторялись.

5.В Кузбассе 4-летний мальчик один гулял рядом с проезжей частью. Его заметили сотрудники ГИБДД. Ребёнок не мог рассказать, как его зовут и откуда он.

6.Участники городского конкурса по благоустройству продолжают удивлять своим творчеством. Дом по улице Космонавтов, 78 значительно преобразился. Во дворах красуются различные фигурки. Радует глаз и клумба, на которой растет более 50 видов различных цветов. Все это — дело рук двух местных мастериц.