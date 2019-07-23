Медицинская служба Анжеро-Судженска пополнилась новым фтизиатром

Поддержка молодого специалиста началась еще во время учебы в ординатуре.

Без особой надобности люди в противотуберкулезном диспансере не показываются. Наоборот, стараются обходить его стороной. Фтизиатром Николай решил стать, еще будучи интерном. Благодаря целевой программе Кемеровского противотуберкулезного диспансера. Прошел обучение в ординатуре. А в январе приехал в Анжеро-Судженск.

Молодому врачу по душе коллектив. Старшие товарищи не оставляют без внимания специалиста, оказывая ему разностороннюю помощь и поддержку. Но проблемы возникают с пациентами, среди которых встречаются асоциальные граждане. Все чаще поступают ВИЧ-инфицированные больные. Люди с очень запущенными случаями, с открытой формой туберкулеза.

Николай должен проработать в Анжеро-Судженском диспансере 5 лет. Но уже после полугода трудовой деятельности молодой врач уверен — здесь он на своем месте. Останется в городе и по окончании установленного срока.