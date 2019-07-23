В доме-интернате Кемеровского района реализуются национальные, общероссийские и областные проекты

Весело и беззаботно свое время проводят пожилые люди и инвалиды журавлевского дома-интерната. Теперь даже у лежачих проживающих есть возможность подышать свежим воздухом, спеть песни вместе с соседями. Благодаря реализации общероссийского проекта «Старость в радость», здесь появился летний кинотеатр, тент для отдыха.

Выйти за пределы дома-интерната проживающие могут с помощью социального такси. Здесь предусмотрено все для пожилых людей и инвалидов. За время работы удалось вывезти жителей в город, на рынок, в музей, на экскурсии в храмы, концерты в филармонии и даже на речку.

Не только отдыху и комфорту уделяют внимание. Сейчас проживающие активно готовятся к 6-ой специальной спартакиаде, которая пройдет в августе в Юрге. Пожилые жители дома-интерната уже не первый год занимают первые места. И в этом году настроены только на победу.