С 27 июля по 10 августа Кузбасс станет центром российского парашютного спорта

Наш регион примет самый масштабный чемпионат России за всю историю парашютизма. Гостей праздника будет ждать большой фестиваль. Наш телеканал будет освещать самое яркое и масштабное спортивное событие этого лета.

Шаг в пустоту, долгожданные секунды и — полет со скорость 200 км в час. Адреналин в чистом виде. Они падают вниз, чтобы взять очередную высоту. Для них это — не хобби, а самое настоящее соревнование. И за этим зрелищем смогут наблюдать кузбассовцы, не выезжая за пределы региона.

Впервые в истории парашютного спорта все дисциплины будут представлены в одном месте. Эти соревнования станут своеобразной генеральной репетицией к чемпионату мира, который пройдет на том же месте и практически в то же время в следующем году. Он также объединит почти все летние направления парашютного спорта. Но прежде чем попасть на мундиаль, необходимо проявить себя на чемпионате России.

К полетам в небе готовится и команда кузбассовцев. Они примут участие в одной из самых сложных дисциплин — купольное пилотирование. Финальные и полуфинальные прыжки спортсмены совершат 10 августа. В это же день пройдет масштабный летний фестиваль.

Главный информационный партнер чемпионата России по парашютному спорту — телеканал «СТС Кузбасс». Самые яркие моменты масштабного мероприятия на главных губернских медиаплощадках: «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24» и в наших аккаунтах во всех соцсетях. Кстати, чтобы быть в курсе предстоящих событий, подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграм.