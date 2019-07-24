За прошедшие сутки сразу два малыша получили травмы различной тяжести из-за невнимательности взрослых

Еще одна трагедия произошла в Юрге. Четырехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала с пятого этажа.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass