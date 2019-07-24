За прошедшие сутки сразу два малыша получили травмы различной тяжести из-за невнимательности взрослых

Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Кемерове.
Еще одна трагедия произошла в Юрге. Четырехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала с пятого этажа.
Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Кемерове.
Еще одна трагедия произошла в Юрге. Четырехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала с пятого этажа.
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