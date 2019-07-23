Первостепенные задачи теплоэнергетики обсудили в Москве

Очередное заседание рабочей группы провёл председатель — губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Участники деловой встречи проанализировали итоги исполнения договора о предоставлении мощности от 2011 года. Сергей Цивилев отметил: «Механизм договора показал эффективность, при этом необходимость модернизации парка тепловой генерации остаётся острой».

Программой предусматривался ввод 30 ГВт мощностей, из них свыше 25 ГВт — тепловых. Объём инвестиций уже составил свыше 1 трлн рублей. В стране в этой сфере реализовано 135 проектов. В Кузбассе, к примеру, заработали семь новых объектов. Чистый прирост мощности региональных станций по итогам реализации инвестпроектов составил 546 МВт.

Новая программа, утвержденная в январе текущего года президентом Владимиром Путиным, подразумевает использование российского энергетического оборудования. Это решение должно послужит толчком для развития отечественного энергетического машиностроения.