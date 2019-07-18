На старте нового сезона. Молодёжный состав волейбольного «Кузбасса» приступил к тренировкам

Дублёры чемпионов проводят сбор на домашней базе.

В предсезонном сборе принимают участие 16 волейболистов, в том числе игроки, приехавшие на просмотр из других городов. Новички стремятся закрепиться в клубе, ведь по итогам прошлого сезона главная команда завоевала золотые медали суперлиги.

Есть изменения и в тренерском штабе. В предстоящем сезоне помощником Дениса Матусевича будет Юрий Зинько. Доигровщик выступал за «Кузбасс» с момента его основания, провел в команде два сезона в высшей лиге и помог пробиться кемеровчанам в суперлигу, где отыграл еще один сезон. Что касается тренерской работы, то это — новый жизненный этап.

Тренерский штаб рассчитывает, весомый опыт в волейбольной карьере поможет добиться более высоких результатов. По итогам прошлого сезона дублёры кемеровчан заняли шестое место в чемпионате Молодежной лиги. Впереди — новый турнир и новые вершины, которые необходимо покорить.

Втягивающий сбор продлится две недели. Акцент — физическое состояние игроков. К работе с мячом юные волейболисты приступят в начале августа.