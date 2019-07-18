В областной столице открылась выставка, посвященная творчеству художника Юрия Юрасова

Юрий — выпускник Кемеровского областного художественного, тогда еще училища. Портреты, натюрморты, пейзажи — в экспозиции представлено 54 работы живописца.

От маленького наброска женщины с коромыслом до произведения искусства под простым названием «Мама». Картина произвела большое впечатление на зрителей. Московский художник Юрий Юрасов, начавший свой творческий путь здесь, в Кузбассе, на выставке «Русский проект» представил свои работы из 90-х. Живописец, который в этом году отмечает 70-летний юбилей, специально прилетел на открытие экспозиции.

Буйство красок или монохром, библейские мотивы или вызов настоящему. Сменялись темы и техники исполнения, но одно всегда оставалось неизменным — Юрий Юрасов в каждую из картин вкладывал частичку себя. Это и приковывает взгляд зрителя. Особенно тех, кто знакомится с его творчеством впервые.

Выставка Юрасова вошла в реализацию проекта «Знай наших», посвященного 300-летию Кузбасса. Он предполагает серию выставок, презентующих творчество российских художников – выпускников Кемеровского областного художественного колледжа. Теперь есть возможность у кемеровчан и гостей города познакомиться ближе с творчеством живописцев региона.