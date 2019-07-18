В Кемерове состоялся торжественный прием, посвященный Дню металлурга

Представители этой тяжелой, но необходимой профессии получили областные и российские награды, обменялись воспоминаниями, опытом и поздравлениями.

Сталевары, кузнецы, рудодобытчики, разливщики и плавильщики. Кузбасская металлургия ведет свою историю с 18 века. Тогда были разведаны богатые запасы руды, началось производство металла. Из него в годы Великой Отечественной был изготовлен каждый четвертый снаряд, каждый третий самолет и каждый второй танк.

Кузбасский металлургический комплекс сегодня — более 50 предприятий и свыше 30 тысяч высококвалифицированных специалистов. Лучших представителей профессии сегодня наградили в областной администрации. Орденом Почёта Кузбасса, медалью «За честь и мужество», «За служение Кузбассу», «За веру и добро» и почетными грамотами.

Свой профессиональный праздник металлурги отметят в 3 воскресенье месяца — 21 июля. Но даже в этот день они не отложат свои инструменты и продолжат укрощать сталь.