В Новокузнецке проводят учения по спасению пострадавших на воде

Хмурая погода только на руку. На пляжах меньше народа и никто не отвлекает от спасательной операции.

Человек в воде тонет, а профессиональные спасатели стоят в стороне… Ничего странного! Сегодня у них другая задача — проверить на практике знания новичков.

Пляж отдыха «Водный» в этом сезоне под контролем Андрея Рослика. Прежде, чем стать спасателем, новокузнечанин прошёл специальную подготовку, сдал экзамены. Правда, практическое испытание было в бассейне. А здесь — совсем другие условия.

Спасательный круг — в самую цель. Псевдоутопающему ещё и увернуться пришлось. Теперь Андрей отправляется за пострадавшим лично. Даже доли секунды в спасательной операции на вес золота. Чтобы вытащить утопающего из воды и оказать ему первую помощь, есть всего шесть минут. Процесс может и осложниться. Чаще всего из-за неадекватного поведения пострадавших. По словам специалистов, в большинстве случаев вытаскивать из воды приходится пьяных отдыхающих.

На берегу Андрея уже ждёт медик. На пляже они работают в паре. Теперь важно правильно оказать пострадавшему первую помощь. Несмотря на то, что в парках отдыха всегда есть медработники, матросы-спасатели должны уметь выполнять срочные лечебно-профилактические мероприятия.

До конца сезона начинающий спасатель Андрей может работать уже уверенно. Пострадавшего спасли. Практические навыки отработали. А профессиональные спасатели отправляются дальше проверять умения и навыки матросов на других зонах отдыха.