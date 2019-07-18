Готовь топливо летом. В Кузбассе проходит акция по раздаче благотворительного угля

По четыре тонны «черного золота» получают многодетные и малообеспеченные семьи, а также пенсионеры с низким уровнем доходов.

Наталья Петровна Лобанова — одна из первых получателей гуманитарного топлива. Ей не пришлось платить ни за уголь, ни за его доставку. Осталось только складировать ценный груз в углярку. По словам женщины, уголь хороший, без породы.

Уже год, как не стало мужа и Наталье Петровне приходится справляться по хозяйству одной. Обеспечение хозяйства углем — важная задача. Решить ее помогли местной жительнице сотрудники социального центра.

Соседка по улице, Нина Константиновна Иост, бесплатный уголь получает уже третий год. Она случайно узнала, что в округе есть такая благотворительная акция. Проживает в старом бараке. Ей помощь просто необходима. Бывают случаи, что протопить печку нужно даже летом.

Акция по доставке гуманитарного топлива в области проводится уже более 20 лет. На сегодняшний день бесплатный уголь получили 14 семей. К концу лета благотворительное топливо в округе развезут полностью. Таким образом жителям Калтанского городского округа доставят 620 тонн угля. Помощь получат 155 человек.