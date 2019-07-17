Река Кундат в Тисульском районе наконец-то становится чище

Борьба с нелегальными золотодобытчиками длится с прошлого лета. Две недели назад нарушителей задержали в ходе спецоперации. Теперь реке ничего не угрожает. Вода вновь стала голубоватого оттенка. Местные жители делятся своей радостью в интернете.

В борьбе за чистую реку. Две недели назад здесь прошла межведомственная спецоперация под личным руководством Сергея Цивилева. Задержаны нелегальные золотодобытчики. Они работали варварским методом. Сбрасывали отходы своей деятельности в водоём. Через несколько дней уже появился первый результат. Кундат очистился.

Расслабляться нельзя. Мониторинг реки продолжается. Регулярно ее осматривают с воздуха. Ведь это место для золотодобытчиков — самое удачное. Но, как отметил Сергей Цивилев на своей страничке в соцсетях, их будет ждать такой же нетёплый приём, как и предшественников. Ну а пока, местные жители не могут налюбоваться водоёмом. Признаются, таким чистым на их памяти Кундат еще никогда не был.

В жару на Кундате не протолкнуться. Теперь здесь купаются, загорают и ловят рыбу. Правда, в этом году ее немного. Но местные жители не отчаиваются. В следующем сезоне в чистом Кундате улов будет хорошим.