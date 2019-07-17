В Прокопьевске на линию скоро выйдет новенький ПАЗ, полученный по областной программе «Транспорт»

35 автобусов марки ПАЗ по областной программе получили пассажирские предприятия Кузбасса. Один из них пополнил автопарк Прокопьевского ПАТП. За 20 лет водительского стажа Евгений Угачёв четвёртый раз получает новую технику. Признаётся, что рядовым это событие не назовёшь: из года в год автобусы меняются, совершенствуются, становятся комфортабельнее. Вот и нынешний ПАЗ отличается от партии, что получили прежде.

По областной программе «Транспорт» в этом году Прокопьевск получил пятый автобус. Обновляется автопарк не только по федеральной и региональной программе.

Автобусов новых прибавляется, а вот проблема нехватки водительских кадров остаётся актуальной. Для обслуживания 113 единиц транспорта требуются 50 автомобилистов. Кстати, предприятие обучает специалистов на категорию «Д» за свой счёт.

В ближайшее время учебный процесс начнётся и для кондукторов муниципальных автобусов. Пока же в режиме «бесконтактного» расчёта готовы работать не все кондукторы. Но большинство пассажиров из тех, кто пользуются услугами общественного транспорта, положительно относятся к нововведениям. Кассовый аппарат будет и в новом ПАЗе.

В течение двух недель он пройдёт регистрацию в областном департаменте транспорта и связи, оформление в ГИБДД, а затем выйдет на линию. Напомним, что ежедневно 45 городских, пригородных и междугородных маршрутов ПАТП перевозят 24 тысячи пассажиров.