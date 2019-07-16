Кузбасские подростки создали уникальный медицинский жгут

Им сможет воспользоваться любой, независимо от наличия медицинских навыков. Проект направлен на индустрию медицины катастроф. Свое изобретение школьники уже представили на мировом уровне и получили одобрение специалистов.

Падение с горы, перелом руки и сильное кровотечение. Свое изобретение школьник Миша Лузин придумал не в стенах кабинета, а в попытках самостоятельно остановить кровь, сидя на снегу в лесу. К счастью, Мише быстро помогли. А теперь и он хочет помочь другим.

Со своей задумкой школьник вместе с другом пришел в Центр детского научно и инженерно-технического творчества. А теперь держит в руках собственное изобретение. Умный жгут, в отличии от обычного, пострадавший может затянуть самостоятельно, сэкономив драгоценные минуты. А специальный датчик оценит параметры окружающей среды и даст знак, когда приспособление нужно снять.

При создании жгута юные ученые консультировались с медиками и спасателями. Школьники представили свое изобретение на 14-ом международном конкурсе Future Engineer Project в Пекине, где заняли 2 место. Также кузбасские ученые презентовали идею в Сколково.

Впереди у юных ученых еще много работы. В их планах — сделать встроенный датчик и модернизировать конструкцию жгута. Сейчас ребята занимаются оформлением патента на изобретение. Которое, возможно, спасет тысячи человеческих жизней.