В Кузбассе пресекли незаконную добычу золота.

Под руководством Сергея Цивилева сотрудники спецслужб пресекли незаконную добычу золота на реке Кундат.

Жители региона обращаются в спецслужбы и в социальные сети к губернатору с просьбами устранить причину загрязнения, очистить реку. Глава региона взял под личный контроль работу по межведомственному взаимодействию в связи с нарушением природоохранного законодательства.

Воды Кундата стали мутными из-за добычи золота варварским способом — загрязненная вода не проходила никакой очистки, а вскрыша складировалась прямо на берегу. Бойцы спецназа задержали вооружённых золотодобытчиков.

«Продолжаем держать ситуацию на контроле. Сюда могут прийти новые нарушители, но их будет ждать такой же «тёплый приём», как их предшественников.» — написал губернатор Кузбасса в своих социальных сетях.